張穎穎先前才曬出與汪小菲緊靠在一起的合影，疑似公開戀情，沒想到15日突然在直播上爆哭，卻遭張蘭嗆聲心機女，對此，張穎穎更在微博上發文開嗆，甚至PO出過去汪小菲向她求婚的對話紀錄，但沒多久後就刪除，然而有著「最強狗仔」稱號的葛斯齊也發文力挺張穎穎「這世界太需要真相了」。

張穎穎昨（16）日發文怒揭張蘭是雙面人，並表示自己握有證據，葛斯齊公開力挺張穎穎，並向她喊話「這世界太需要真相了， 張穎穎加油」接著更鼓勵張穎穎可以學都美竹揭穿吳亦凡的勇氣「他們（張蘭母子）不體面，妳可以幫他們體面體面，我相信時間久了大家會明白，會重新認識妳」。

事實上，張穎穎在昨（16）日除了開撕張蘭外，也在微博上宣布與汪小菲分手「謝謝你懦弱的愛，我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧。很愛過，很恨過，現在我也不恨了，都是命運。」並曬出多張與汪小菲透過自動翻譯把對方語音翻成文字的對話截圖。

當中可見，汪小菲不斷向張穎穎道歉「我接受不了你跟別人好」、「我等不及了，你快點兒，我想你」、「你是我最愛的女人」甚至直接向她求婚「我今天就想跟你求婚了，我明天給你準備個大鑽戒，可以嗎？」、「咱倆結婚，生好多個小Baby」等，但張穎穎僅回覆「你喝多了」但文章發出不久後，就遭刪除只保留16日上午質疑張蘭的貼文。