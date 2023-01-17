警方獲報後到場了解採證。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮仁愛路17日下午6點多，民眾報案稱有人打架互毆，據悉是徐姓三胞胎兄弟中的大哥與老二發生衝突，消防人員趕抵現場時，32歲的徐姓大哥已經失去生命跡象，由於徐南沒有明顯外傷，初步懷疑是腦部、血管出問題，詳細情況仍待檢方今天相驗釐清。

根據了解，徐家早期開店經商，徐家3兄弟出社會後各自離家，3人疑似常有爭吵，昨天疑似因為大哥跟二哥起口角發生衝突，原因只是單純徐家老二認為，父親拿錢要求大哥買油漆，因為過年要粉刷牆壁，但大哥並未出門，隨後發生爭執，導致互毆情況。

據悉，當時爭吵聲音大，引起鄰居們注意，兄弟2人從浴室一路爭執到2樓客廳，過程中徐姓大哥突然倒地，徐姓二哥見狀趕緊搶救，在樓下的小弟發現狀況不對，才趕緊報案，但經搶救後，徐姓大哥仍宣告不治。

事發後徐姓二哥被警方帶回偵訊，其身上並無明顯外傷，同樣死亡的大哥也無明顯傷勢，因此初步推斷，可能是雙方在互毆時，引發腦部或心血管問題，詳細死因與案情則仍待釐清中。