花蓮港內公廁昨晚發生祝融，火勢相當猛烈，濃濃黑煙蔓延天際，經消防局派遣人車前往打火，才順利撲滅火勢，雖然無人員傷亡，不過廁所上方木造屋頂付之一炬，剩下金屬骨架。據了解，火災原由為3名民眾當時在屋頂利用「仙女棒」替友人慶生，疑因火花不慎噴到木頭，才會釀起大火，但詳細起火原因仍待警消深入調查。

花蓮港內公廁昨晚發生祝融，火勢相當猛烈，火舌蔓延天際，經消防局派遣人車前往打火，才順利撲滅火勢，幸無人員傷亡。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

昨晚10時10分許，花蓮港西側碼頭親水公園出現熊熊火光，經附近住戶查看，才發現發生火災，趕緊報案，請求滅火。

由於火勢相當猛烈，如同一團火球，且火舌不斷竄出，一度直逼天際，現場更冒出濃濃黑煙，經消防局出動6車11人，順利在40分鐘將火勢撲滅，卻也發現上方木造船型屋頂幾乎燒毀，剩下鋁、鐵骨架，所幸現場無人員受傷。

花蓮港內公廁昨晚發生祝融，火勢相當猛烈，火舌蔓延天際，雖然無人員傷亡，但上方木造屋頂的屋頂卻已付之一炬。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

據了解，火災發生前，當時有3名年輕民眾在屋頂使用「仙女棒」慶生，疑因火花不慎噴到木頭，而釀起祝融，3人見狀也在第一時間主動報案，不過詳細起火原因，仍待警消調查。