歐股周一收在近9個月新高，礙於美國放假，交易顯得較清淡；零售和房地產股上漲，抵銷了大宗商品股下跌的影響。

周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲2.09點或0.46%，為454.63點，來到自2022年4月以來的新高點。

中國經濟反彈的希望，以及歐洲和美國物價壓力出現和緩跡象，推動了全球股市在新年過後的一波漲勢。

而隨著較溫和的氣候，增添了歐洲能源危機緩解的希望，歐洲股市今年以來累計已經上漲6.6%。

英國富時指數升0.2%，為7860點，更加逼近於歷史新高的7903點。

德國DAX指數、法國CAC 40指數分別上漲0.3%，義大利富時MIB指數也上漲0.5%，均收在近1年新高。

「在2022年大多數時間裡對前景感到悲觀之後，儘管我們承認市場仍存在風險，但我們對2023年的前景感到較為樂觀，並偏好加重部分景氣循環股」，歐洲股市策略主管Edward Stanford補充說，歐洲股票的估值無疑地是較為便宜。

在中斷3年之後，世界經濟論壇在瑞士Davos市舉行的年度冬季活動，於周日稍早拉開序幕，投資人關注著幾位央行官員和產業界代表在會中的發言。

與此同時，英國和歐盟同意繼續談判，解決英國脫歐之後，有關北愛爾蘭的貿易問題。

瑞士金融軟體公司Temenos升8.9%，報62瑞朗；在維權投資人壓力下，執行長Max Chuard宣布卸職。

英國瑪莎百貨(M&S)升2.9%，報150英鎊；該公司宣布2023/24財年將展店20家，作為4.8億英鎊投資計畫的一部分。

瑞士建築化學公司西卡(Sika)漲3.5%，報255瑞朗；該公司同意將部分混合物的業務賣給英國同業INEOS。

德國武器製造商萊茵金屬(Rheinmetall)在收購了荷蘭IT硬體專業公司Incooling之後，股價升2.8%，報216歐元。