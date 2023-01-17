【旅奇傳媒/日本部報導】

日本人真的好有創意！你曾經嘗試過四國愛媛縣超夯的「橘子汁水龍頭」嗎？其實不光只有愛媛能體驗，兵庫縣淡路島也有「洋蔥湯水龍頭」能品嘗！快來看看在哪裡，排入你的下趟遊日行程親自去品味。

▋ 神奇水龍頭的領頭羊！愛媛橘子汁水龍頭

神奇水龍頭的創意，起源於約1975年代，當時在外地求學的愛媛學生們與同學閒聊時會開玩笑地說「愛媛縣民家裡的水龍頭扭開就會有橘子汁流出來！」漸漸流傳成為愛媛的都市傳說。

愛媛縣便利用這項特色，在2007年正式打造出「橘子汁水龍頭」，讓都市傳說從此成為現實。常設地點位於愛媛縣的「松山機場」與「愛媛愛顏觀光物產館」等，如果入住「道後YAYA飯店」更能一次喝到溫州蜜柑、不知火蜜柑與清美蜜柑共3種不同的橘子汁。此外，特殊活動時也有機會在愛媛縣內各地巧遇臨時設置的橘子汁水龍頭！

◎ 橘子汁水龍頭

① 松山機場 Orange BAR

費用：約350日圓

提供時間：06：50～19：00

② 愛媛愛顏觀光物產館

費用：100日圓

提供時間：09:00～18:00

水龍頭正上方是休息站的吉祥物「淡路洋蔥子」，只要按下旁邊的按鈕，還會對遊客講話。 圖：URA株式會社／提供

▋ 歡迎免費暢飲！淡路島洋蔥湯水龍頭

淡路島是日本首屈一指的「洋蔥王國」，得天獨厚的地理位置讓這裡出產的洋蔥品質絕佳，具備甘甜、柔軟、富含水分等特徵，產量也位居日本全國高位。

造型搶眼的「洋蔥湯水龍頭」據說是世界上首座提供湯品的特色水龍頭，早在2018年就設立，日前受疫情影響暫停提供，直到今年起又重新啟用。藏身在「淡路高速公路休息站Oasis」內，免費提供遊客100%使用淡路島洋蔥烹調的法式洋蔥湯，更主打不限次數，豪邁地讓遊客無限暢飲！

如果一喝就愛上，也能在休息站直接購買洋蔥湯包，包含法式洋蔥湯、濃湯、咖哩等共有6種不同口味。小巧輕便又美味的洋蔥湯是休息站最受歡迎的伴手禮，至今累積銷售量已突破6000萬包。

◎ 洋蔥湯水龍頭

設置地點：淡路高速公路休息站Oasis館內

費用：免費

提供時間：11：00～17：00（※全年無休）

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）