47歲知名女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）自小進入演藝圈，主演過《黑魔女：沉睡魔咒》、《史密斯任務》、《古墓奇兵》等多部經典作品，並以性感形象與精湛的演技紅遍全球，她的感情與私密生活也是大眾關注的焦點，其實她曾在 2007 年的一次採訪中公開了自己的性生活，自爆自己幼稚園就相當「開放」，甚至14歲就獻出童貞。

根據《fandomwire》報導，安潔莉娜裘莉曾在2007年接受採訪時，主動分享了她學生時代的細節，她透露學生時期的她，參加了是一個名為「Kissy Girls」的團體，表示「我在幼稚園的時候就非常性感，當時我還創造了一個遊戲，遊戲中我會親吻男孩，接著我們就會脫掉衣服親熱起來！」

安潔莉娜裘莉自幼稚園起探索兩性關係，尺度與作風也越來越大膽，她更加碼自爆，14歲時便失去童貞，只因為想跟當時的男友拉近距離，因此選擇用身體互動的方式達成，如今她主動談起過往回憶，也讓觀眾看見她不同的面貌。