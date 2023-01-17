特斯拉全球大降價，上周在美國當地實施後，引發現有車主批評，直喊「受騙了」沒想到，因為特斯拉這一波降價來得又快又猛，反而出現新車售價低於二手車價格的罕見現象，甚至有網友指出，目前傳出的怪象還包括，功能性較差的舊車價格比新車價格還貴的詭異狀況。

綜合外媒報導，特斯拉大幅度降價，加上符合稅收抵免及退稅資格，使得價格能夠進一步下殺，部分地區的特斯拉Model 3基本款價格約落在3.65萬美元（約新台幣110萬）左右，硬是比二手車的3.86萬美元（約新台幣117萬元）還要低。

推特網友Ash Martian還指出，扣除相關費用與補助後，2020款的特斯拉雖然比新款少了許多功能，且續航能力也比較差，但價格卻比較貴，相當奇妙。

特斯拉無預警大砍價，已經讓許多二手車商哀號，坦言無法即時反應市場狀況，災情衝擊全球特斯拉二手車市場，但目前並沒有廠商向特斯拉表達抗議。