多架解放軍殲-15直衝海天！「山東」艦最新演練畫面公開

就在美國航母打擊群進入南海之際，解放軍「山東」艦航母編隊也在相關海域進行一連串實戰背景下的針對性訓練。而分析家說，「山東」艦已實質提升備戰力。

據《南華早報》（South China Morning Post）和中方官媒《環球時報》16日報導，自美國「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）航母打擊群上周進入南海後，中方由「山東」艦航母和1艘055型驅逐艦，以及3艘飛彈驅逐艦組成的編隊就進行了密集實彈軍演。

國防專家說，由於中美在重大節日期間，都會在南海升高軍事對抗，因此隨著農曆春節即將來臨，解放軍正高度警戒。中方海軍在微信公眾號上說，滿載殲-15戰機的「山東」艦參與了實彈對抗演訓，並進行夜間起降訓練、應急訓練，還有與不同艦艇執行聯合任務，不斷拉升複雜環境條件下著艦起飛、應急處置和損害管制等核心作戰力，驗證了一大批應急處置預案、組訓方法和保障模式。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，近年來由於美軍會在農曆新年期間，部署更多戰機和軍艦到中國東南沿海，解放軍被迫加以警戒。而美國最近一次近距離空中偵察，是1月7日是由1架波音 RC-135 偵察機在中國東部城市上海和青島附近進行的。

他說，由於中美尚未解決海上秩序的歧見，解放軍很難預測，美軍進行這類挑釁行為的動機。大約3周前中美互相指控，兩架解放軍殲-11戰機和1架美軍偵察機在南海上空近距離遭遇是危險舉動。此外，周晨明指出，「山東」艦今年有例行訓練任務，但中方海軍似乎決定，為了回應尼米茲航母打擊群進入南海，提前讓航母編隊進入相關海域。

另一方面，新加坡國防和戰略研究所（Institute of Defence and Strategic Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）說，世界兩大軍事國增加遭遇和接觸，可以視為在設法避免緊張升高。他強調，美國不斷進行空中軍事偵察，而中方為了回應，也加強解放軍演訓，連帶美方則進一步密切觀察解放軍的動向。

同時許瑞麟指出，這些近距離遭遇或許無助於兩軍增進彼此的了解，但起碼有助於兩軍遭遇時，形成相當可預測的針鋒相對行為模式。