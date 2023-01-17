南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新17日在大陸《環球時報》撰文指出，大陸國家統計局數據顯示，2021年中國出生人口與死亡人口大體相抵，淨增人口48萬人，自然增長率為0.34‰。2022年的統計數據即將公布，根據2022年上半年的數據推測，人口淨增量或不會高於上一年。中國人口進入負增長狀態，將是大概率事件，中國的人口發展由此也將進入一個新階段，這會為經濟社會系統帶來新挑戰，但也會提供相應的新人口機會。

原新表示，深入分析不同階段的人口特徵和人口機會，不要輕言人口紅利消失。聚焦從現在到本世紀中葉的中國式現代化建設時期，中國的人口機會主要表現在如下方面：

第一，在人口負增長的早期階段，人口規模依然巨大。遵循人口發展規律，人口負增長的早期階段依然會沿襲人口規模巨大的慣性。據預測，2035年中國總人口還將超過14億，2050年則仍在13億人以上，中國依然是全球兩個十億級以上的人口大國之一。人口規模巨大是中國式現代化建設時期的基本特徵。

第二，老齡化加速的早期階段具有典型的低齡老齡化特徵。人口老齡化是全齡人口年齡結構的變化，人人都在其中。15－59歲勞動年齡人口規模持續縮減，但勞動力資源總量供給依然豐盈。2020年為8.9億人，2035年8.2億人，2050年6.5億人，儘管占比從63.2％降至50％，但總量比屆時的發達國家人口總和還多。60歲以上老年人口規模和老齡化水準倍增，2054年將分別達到5.2億人和40％以上。儘管老齡化加速，但這一時期的低齡老齡化特徵顯著，60－69歲低齡老年人口規模將從1.5億增至2050年的2.1億。

第三，人力資本積累日漸雄厚，成為經濟高品質發展的動力源。一是健康大幅改善，中國人口平均預期壽命已達78.2歲，60歲人口的平均預期余壽為21年，嬰兒死亡率、新生兒死亡率、5歲以下的兒童死亡率和孕產婦死亡率等健康指標均低於中高收入國家平均水準。二是教育突飛猛進，高等教育毛入學率達57.8％，進入穩定的大學普及教育階段，15歲及以上人口平均受教育年限增至9.9年，累計受過高等教育人口2.4億人，占總人口的17％，高等教育年招生和年畢業規模均已超過1000萬人，夯實了人力資本積累的基礎。

第四，人口遷移流動活躍，「鄉土中國」正向「城鎮中國」轉型，助力促進區域協調發展。中國人口遷移流動性持續增強，2021年流動人口規模為3.84億人，占總人口的27.2％，即超過1／4的國人在流動遷徙且向經濟發展高地集聚，城鎮化水準達到64.7％。

量大、地廣、長期的人口遷移流動，既能提高人力資源的配置效率，推動人力資本的空間再布局，也可促進人口大國空間騰挪優勢的更多發揮。

原新強調，展望未來，中國的人口機會正在轉型。以綜合型的人口機會為特點，表現為人口規模巨大、人力資源龐大、人力資本增強、人口流動活躍、長壽機會開放的規模型、資源型、素質型、配置型、長壽型等混合型人口機會，這是推進和拓展中國式現代化的人口基礎。在邁向高品質發展的過程中，將依靠產業結構升級提高勞動生產率，在就業優先戰略、人才強國戰略、科教興國戰略、鄉村振興戰略、積極應對人口老齡化戰略等一系列國家戰略協力下，高度重視、科學認識並充分挖掘和利用這些人口機會，創造新的人口紅利，推動經濟社會高品質發展。