女星斯亞（糖果）當年從《我愛黑澀會》出道，以精緻外貌吸引不少粉絲支持，然而她因美貌和過去有些許不同，屢遭網友質疑曾「二次加工」，即便她多此反駁仍無法制止相關話題的討論聲浪。對此，時常在社群平台和粉絲們分享生活大小事的她14日在臉書上公開認了有嘗試微整鼻子，但也強調「有的我就分享，沒有的我不想背鍋！」

斯亞14日在臉書上有感而發的表示不曉得從何時開始，莫名的就會被質疑有整形，「很抱歉，你們都錯了！我鼻子是真的。」坦言自己其實有容貌焦慮症，一直不覺得自己很完美，但經過別人的提點，現在酸民的言論反而讓她知道：「原來我在你們眼裡是好看的。」

斯亞指出：「有的我就分享，沒有的我也不想背鍋。」認為醫美微整沒有什麼不好，更分享自己3個月前人生中第一次接觸「微整」的經驗，還寫下：「如果你是位有學醫療專業相關知識的人，你就一定會知道，如果鼻子有放假體，那就無法放鼻雕線」等字句，強調醫護人員都能幫自己作證此前的鼻子是「貨真價實。」

此外，斯亞更直言：「畢竟現在誰沒做？不做才奇怪。」認為：「把錢變自己喜歡想要的樣子沒有不對。」強調自己一直以來被不實傳聞抹黑並向酸民們喊話，「假的被說真的，真的被說假的。幾年過去了，我已不想再爭論。你說檸檬是甜的，我會說那你多吃一點！」更於昨(16)日的貼文中表示對外界言論需釋然面對，「有人看你不順眼，那是他的課題。」