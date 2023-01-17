桃園市警局一名2線3星楊姓警務正，2018年到2020年間利用警政知識聯網查詢前妻的個資，且次數多達57次，刑事部分他被桃園地院認定涉犯公務員登載不實文書罪，判處有期徒刑1年，緩刑3年確定，行政究責部分，懲戒法院判決降2級改敘。可上訴。

桃園市政府移送指出，市警察局防治科楊姓警務正為探知其前妻胡姓女子之婚姻狀況，從2018年4月23日至2020年4月13日，非因公登入內政部警政署警政知識聯網中之「勤區查察處理系統」及「刑案資訊系統」，填載不實之查詢用途，藉此查詢胡女戶籍資料多達57筆。

胡女察覺有異，進而提出刑事告訴，刑事部分，桃園地方法院2022年6月16日依公務員登載不實準公文書罪將楊男判處有期徒刑1年。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應參加法治教育2場次，暨應於本判決確定之日起1年內，向公庫支付30萬元，因未上訴已確定。

行政究責部分，楊遭移送懲戒後，辯稱因與前妻感情不睦分居期間，急著想知道前妻及子女住所，一時思慮不周，錯誤使用電腦資料，鑄下大錯，使任職機關遭受社會大眾指責，深刻懊悔，請求從輕發落，給予重生機會。

懲戒法院認為，楊男的行為足使民眾喪失對公務員執行職務之尊重及信賴，嚴重損害政府機關之信譽與形象，為維護公務紀律，自有懲戒之必要，考量他尚能坦承違失行為，已知悔悟，且已與胡女成立和解並依諾履行完畢，判決降2級改敘。