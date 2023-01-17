今年的世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)已於16日（一）正式展開，本次會議主題是「在支離破碎的世界下合作」，多達50國元首、政要、國際組織和商業代表將齊聚在瑞士達沃斯（Davos），該組織發布了一份報告，他們訪問了頂尖經濟學家中，近3分之2的人預測2023年將出現全球衰退，儘管他們對通貨膨脹和強勁的資產負債表抱持樂觀態度，該組織所發佈的報告表示，專家認為今年的經濟增長前景暗淡，特別是歐洲和美國。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）所有接受調查的經濟學家都一治預測歐洲2023年的經濟表現會非常疲軟，而91%的學者認為美國也一樣。報告中關於中國大陸的預測倒是非常的兩極，受訪者的看法平分秋色，有的預期增長疲軟，有的預期增長強勁。

最近中國大陸解除高度限制性的清零政策，預計將為經濟增長帶來推動力，但政策轉變所帶來的破壞性會有多大，還有待觀察，特別是在健康影響方面。

在通貨膨脹方面，首席經濟學家們認為各地區都有明顯的變化，他們中的大多數人預計2023年的通貨膨脹率會很高，但各地區頗有差異，從中國的5%到歐洲的57%。學者們還預期，今年全球大部分地區的緊縮性貨幣政策立場將保持不變。

世界經濟論壇執行董事札希迪（Saadia Zahidi）表示：「3分之2首席經濟學家預計2023年全球經濟將出現衰退，全球經濟正處於不穩定的狀態。目前的高通脹、低經濟成長、高債務和國際分裂的局勢，削弱了對於恢復經濟增長，和提升世界上弱勢人群生活水平相關投資的刺激。

「領導人必須超越今天的危機，投資於糧食和能源創新、教育和技能發展，以及創造就業的、高潛力的未來市場。沒有時間可以浪費了，」

「在支離破碎的世界下合作」是這一次會議主題，影響全球政治和商業世界的頂尖人物都將出席本週在瑞士達沃斯所舉行的世界經濟論壇第53屆年會。

由於多重危機加深了國際間的分歧，並使地緣政治格局分崩離析，這次會議將匯集來自130個國家的2700多名領導人，包括50位國家元首或政府領袖。

出席峰會的最高政治領導人包括德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）、歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）、芬蘭總理馬林(Sanna Marin)、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）以及西班牙、菲律賓、南非和韓國的元首也將前往與會。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）、北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）、歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）、聯合國秘書長古特雷斯、國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）和國際能源署執行董事比羅爾（Fatih Birol）也將參加此次活動。

今年還將看到WEF有史以來最高的商業參與度，包含370多位來自政府和國際組織的公眾人物以及1500多位商業領袖和90位創新者。

另外56位財政部長、19位央行行長、30位貿易部長和35位外交部長也將出席此次會議。