流行樂小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez），近期雖陷入「假閨密風暴」，讓她甜美又正面的形象大受影響，但她似乎並不在意，除了在日前開心出席「第80屆金球獎頒獎典禮」大秀火辣身材外，近日還傳出與美國知名DJ「老菸槍雙人組」（The Chainsmokers）成員安德魯塔加特（Drew Taggart）爆出熱戀，再度引發熱烈討論。

根據外國媒體的報導，席琳娜戈梅茲與「老菸槍雙人組」成員安德魯塔加特在不久前就已多次被人目擊約會，兩人會一起看電影、打保齡球，他們絲毫不在乎外界的眼光。有知情人士透露，兩人對於戀情沒有打算刻意隱瞞，相當隨意，席琳娜戈梅茲更完全沉浸在戀愛氣氛中，而且相當深情「幾乎無法把手從他身上拿開」，兩人再一起玩得十分開心、自在。

不過，日前「老菸槍雙人組」受邀至〈Call Her Daddy〉節目作客時，安德魯塔加特和另一名成員艾力克斯保爾（Alex Pall）卻意外在訪談中透露，他們曾玩過「男男3P運動」，因他們過去曾經費不足被迫與其他工作人員合住在一間酒店的同一間房間，然後事情就這樣發生了。而節目播出後，立即在網路上引發討論。

另一方面，席琳娜去年接受媒體採訪時，被問到在演藝圈中誰是她的閨密時，席琳娜透露唯一閨密就是曾與她鬧翻的泰勒絲（Taylor Swift），而非捨命捐腎給她的女模好友法蘭西亞萊薩（Francia Raisa），讓對方因此心寒取消追蹤席琳娜。如今，兩個話題人物成為戀人，也讓不少人感到相當詫異。