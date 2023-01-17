許多人意外懷孕後常順勢結婚。一名34歲的女網友分享，她很想要結婚生小孩，但是男友卻不想，交往5年期間，兩人個性不合、爭執不斷，每次都是她委屈求全認錯才和好，近日她發現自己懷孕了，但男友的反應卻超冷淡，讓她不知如何是好，引起網友討論，不少過來人急勸，對方顯然不是適合走一生的人，真的不要因為想要有孩子就亂生，有沒有能力扶養，要怎麼扶養都要好好考慮清楚。

一名女網友近日在Dcard上分享，她和男友在一起5年，期間兩人經常吵架，不僅個性不合，對於未來的規劃也不一樣，而男友一吵架就會冷暴力，偏偏她又受不了冷暴力，不論吵架起因誰對誰錯，她總是先低頭認錯，卑微懇求復合。

女網友表示，兩人爭吵的次數並沒有因為她的隱忍而好轉，而她也對這樣的狀態感到心累，因此最近一次與男友吵架後，一直死撐著不主動示好，結果2人就斷聯了近1周，而她卻在這樣的時候，驗出懷孕了。

女網友指出，近日覺得身體怪怪的，但又不像是感冒，驗孕發現懷孕，她當下就忘了兩人還在冷戰，立刻傳訊息給男友說「我好像懷孕了！」而對方卻隔了10小時才回說「下周放假再陪你去產檢。」讓原PO很錯愕，也不知道該如何才好，因為她已經34歲了，真的很想結婚生子，但男友的態度與過去吵架的經驗都讓她惶惶不安。

貼文引起網友熱議，不少人急勸原PO不要因為趕時間就生小孩，照顧孩子是很沉重的責任，男友感覺不是可以攜手度過一生的良人。「之前交過一任6年的也是這樣，當時他是說生下來結婚，但他脾氣不好，我家人也知道這點，因此勸我拿掉，最後我決定聽家人的，至今不曾後悔過」、「你心裡明知道不適合結婚，這小孩生下來你期望他改變什麼，你想要小孩，但有辦法自己養嗎？」