弘光科大餐旅系學生，利用剩餘食材製作便當送給食物銀行。(弘光科大提供)

弘光科大餐旅系學生，利用剩餘食材製作便當送給食物銀行。(弘光科大提供)

弘光科技大學餐旅管理系學生為不浪費食材，每堂烹飪實作課後，都由專人前往每間教室蒐集沒有用完的食材，整理包裝冷藏保存起來，每個星期再把食材送給沙鹿食物銀行；歲末年終學生更自費添購主食食材，搭配剩餘食材製作美味的便當送給食物銀行，環保又溫馨的愛心，讓人暖心又暖胃。

餐旅系主任吳胤瑱說，從前年開始，系上教學課程配合聯合國永續發展目標（SDGs），實作課烹煮剩餘的食材，全部進行保存整理。每堂課切下來蔬菜的邊邊角角，稍加利用烹煮後就能變成佳餚；學生會蒐集食材送給在地的食物銀行，或是再加工烹煮變成便當，消除飢餓、促進永續農業的目標。

負責蒐集剩餘食材的大二學生蕭玟琦指出，每星期剩下的食材不同，包含紅蘿蔔、西洋芹、黃瓜、甜椒等，這些食材有的是完整，有的是同學切過剩下，但皆還能烹煮食用；蒐集後每星期五送給在地的食物銀行，「把用不到的食材分送出去，珍惜食材，大大減少浪費的罪惡感。」

蕭玟琦說，這學期總共製作3次便當，分送給沙鹿、龍井兩個地方食物銀行。同學一起利用假日製作便當，前一天先進行前置作業，把當周剩下的食材分類、切洗，隔天一早6時許10多位同學再一起到學校分工合作烹煮，接著騎機車把最新鮮、熱騰騰的便當送到食物銀行。歲末年終前分送暖呼呼的愛心便當，看到民眾拿到便當的笑容，心也暖了起來。

每一堂課沒用完的食材丟掉很浪費！學生黃鏇洳表示，能夠蒐集起來再捐給用得到的人，這種作法很棒，「雖然必須很早就到學校製作便當，但是很有意義，過程中可以學習如何掌控食材數量，避免浪費，能夠發揮所學助人、回饋社會，很開心。」

食物銀行工作人員說，「真的謝謝學生長期的幫助，熱騰騰的便當也溫暖了人的心。」疫情期間有不少家庭生計受到影響，學生的用心及愛心，對於生活較困苦的人來說，於寒冬中，是一股溫馨的暖流，讓人暖心又暖胃。