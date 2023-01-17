春節即將到來，每個人運勢將重新洗牌，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享4生肖，生肖羊、生肖猴、生肖牛、生肖豬桃花運超級旺，其中生肖豬會有長輩穿針引線介紹對象，很有機會一見鍾情快速脫單，有伴侶者如收到朋友寄來的喜帖，記得收藏起來匯聚喜氣，說不定很快可見父母或論及婚嫁。

▍第四名：生肖牛

生肖牛春節後有機會揮別過去戀愛的不順心，少了煩心事讓你整個人神清氣爽、容光煥發的樣子特別吸引人，在工作職場、朋友聚會時，耀眼的模樣將會收割不少異性的心，趁著這波無法抵擋桃花好運，多安排出外遊走，將會有命定良緣出現，有伴侶者，此時也是談論婚嫁的好時機，也許兩人很快就能步入紅毯。

▍第三名：生肖猴

生肖猴在春節後正逢桃花盛開的全盛時期，身邊會出現不少優質桃花，先前糾纏許久的爛桃花會逐漸消失，單身者，建議在春節期間試著多發祝福訊息給許久沒見的異性，若到河邊，可手折粉色或紅色紙船，流放水中，如此一來將有機會遇到適合的另一半，有伴侶者，和另一半的感情將會越來越緊密，也許在春節後有好消息出現，月老紅繩招桃花與好人緣，讓你人氣旺丶人品大爆發。

▍第二名：生肖羊

生肖羊在春節後命中註定的正緣即將降臨，也許是從前職場上的舊識、學生時期的異性同學，有機會從朋友發展為戀人，而出差或外地遊玩也能喜獲浪漫邂逅，建議春節期間可到花店走一圈，並購買喜歡的花束，放在床頭邊或化妝台邊來旺桃花，有伴者，可帶著另一半多到戶外出遊，雙方關係將更加融洽，離不開彼此，且更加確認彼此就是人生中的唯一。

▍第一名：生肖豬

生肖豬在春節後桃花運勢來勢洶洶、銳不可擋，其中以他人穿針引線介紹的桃花最能打中你的心，因此有聚會邀約、長輩介紹不要抗拒，不妨敞開心房試一試，可趁著月圓之時，將期望遇到的對象、條件列在紙條上並許下心願，就可遇到理想的愛情，有伴侶者，將有機會收到朋友的喜帖，記得收藏起來匯聚喜氣，說不定很快就能帶對象回家見父母，論及婚嫁。