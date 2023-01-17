為服務欲參加府城冬季盛事最美山林燈節「空山祭」的旅人，台南晶英酒店訂於2月3、4、10、11日兩個週末推出從市區接駁至龍崎區會場的「空山巴士」，提前進入燈光移動城堡感受氣氛，搭乘巴士者除了贈送門票外，晶英還準備了廣富號帆布行的質感伴手禮袋，裡頭盛裝著阿霞飯店招牌米糕、蜷尾家冰淇淋，以及與沃隼釀造聯名的府城冬瓜精釀啤酒，行程結束後回到飯店後另有宵夜場，獻上熱呼呼府城名產牛肉湯溫暖脾胃，費用成人每位1,280元、12歲以下兒童票680元（不含贈禮），席次有限，即日起在「晶好購」開賣。

夜幕降臨、循著奇幻光影步入山中，來到府城冬季盛事最美山林燈節「空山祭」。空山祭的舉行地點位於城市東南方、地處較為偏遠的龍崎區，也是台南市目前人口數最少的行政區，今年的活動主題「隨風去留」探討人與家鄉土地之間密切的情感，市府期望藉由藝術活動注入新血，成功吸引觀光人潮。台南晶英酒店距離會場需要45分鐘車程，遠道而來的旅客前往不易，秉持著與地方共好共創的理念，便與空山祭執行團隊討論、順勢推出絢麗閃爍的「空山巴士」來回接駁專車，吸睛的光節意象作品是以炫彩霓虹燈飾延伸至車子內裝，一站式服務讓乘客從飯店大門口即可輕裝出發，前往欣賞星空下虎形山頭的夢幻意境。

台南晶英「空山巴士」每位售價1,280元，除了包含車趟接駁，最狂加值莫過於可獲得在地人氣店家專屬禮袋，包含印有螢光小精靈的文創品牌廣富號帆布提袋、甫獲得米其林指南入選餐廳A Sha阿霞飯店招牌米糕、台灣冰王蜷尾家呼應龍崎特產竹子特製黑碳可可霜淇淋佐玫瑰覆盆子鑽石冰、空山祭只送不賣的圖騰毛巾、以及選用淡色皮爾森和焦糖麥芽，搭配百年品牌冬瓜茶糖磚所聯名的沃隼釀造冬瓜茶啤酒等限定好禮，旅程結束後還可回到飯店品嚐主廚熬製香濃美味府城牛肉湯飽足一番，2023空山祭展期到2月14日止，把握最後兩個周末到府城遊玩，乘坐主題巴士探索神秘龍崎的夜間風情。