據香港《星島日報》報導，中國大陸新冠疫情持續發燒，治療新冠藥物需求大增，坊間又再出現搶藥潮，最近免疫球蛋白被瘋搶，加上重症患者增多，恐會面臨缺貨斷藥危機。

報導稱，最近因遭搶購以及重症患者需求增加，大陸醫藥市場上的免疫球蛋白面臨缺貨，同時，並出現黃牛將免疫球蛋白炒作至高價售賣。如果短缺狀況持續，原發性免疫缺陷病患者將陷入治療困境。

有原發性免疫缺陷病患者表示，大約在去年12月26日已經開始傳出免疫球蛋白不足、價格上漲的消息，當時價格漲到了每支人民幣800元，元旦過後價格飆升至2000元人民幣以上，現在問到的最高價甚至有5000元人民幣一支。

報導稱，目前，大陸全國各地的大部分原發性免疫缺陷類患者都已經無法正常使用免疫球蛋白。具備血液製品生產資格的企業有限，再加上近來多地血站庫存不足，這意味著生產免疫球蛋白的血液原料供應緊張。

在新冠治療中，免疫球蛋白主要用於患者因染疫或激素類藥物壓制帶來自身免疫力下降，臨床多應用於重症階段。

此外，《中國新聞周刊》披露，大陸東北地區缺藥情況嚴重。吉林省內一家三甲醫院，直到1月初仍很難開出輝瑞新冠口服藥Paxlovid（帕克斯洛維德），阿茲夫定也不充足。為救治病人，甚至有醫生從寮國自購仿製藥來解燃眉之急，直到最近一周的缺藥情況才有所緩解。