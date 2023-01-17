去年參加大學學測考試的陳姓學生，因數學A科目沒在答題卷「確認後考生簽名」欄簽名，遭扣1級分，他和父母不服對大學入學考試中心基金會提告，請求撤銷處分讓陳拿10級分，台北高等行政法院認為，大考中心處分並無違誤，判決駁回其訴訟，可上訴。

大考中心去年辦理學科能力測驗時，陳在應試數學A科目時，因未於答題卷「確認後考生簽名」欄簽名，遭大考中心依違規處理辦法扣減科目考試成績1級分，陳實得級分為9級分，陳及陳的父母不服，經提起訴願遭教育部駁回後，提起行政訴訟。

陳及陳的父母主張，大考中心簡章就簽名新制未為相應之標註或舉例，沒有以黑體字特別標註，未在受理報名前20日公告，顯違上開正當法律程序之規定；簡章規定考生未於答題卷考生確認簽名欄位簽名，扣減該節科成績1級分，無異影響考生兩次入學成績、一事二罰。

北高行政法院認為，陳姓學生在其他各節報考科目即國文、英文、數學B、自然題卷簽名欄都有簽名等情，可見陳知悉相關規定，陳漏在數學A科目答題卷「確認後考生簽名」欄簽名是可歸責事由，但陳卻反而歸咎規定之規定不當，其主張不足取，判決駁回。