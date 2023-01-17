中市15日晚間發生重大肇逃車禍釀成2死1傷悲劇，49歲劉姓男子闖紅燈衝撞2輛機車棄車逃逸，警方當晚將他逮捕，還查出他涉毒駕，且過去有4次酒駕，其中1次肇逃，去年10月才因酒駕服刑期滿出獄又闖大禍；他聲稱遇警攔查擔心入獄，撞人闖禍才落跑，並冷血地預言說：「又要進去（入獄）」。檢方複訊後，昨（16）日深夜向法院聲請羈押禁見，法官今天裁定羈押，並禁見及通信。

台中市東區15日晚間發生2死1傷重大車禍，劉男涉嫌無照駕駛闖紅燈，衝撞2輛機車後逃逸，造成連姓姊妹1重傷1死亡、葉男身亡，他當天深夜在烏日區友人家落網。

劉曾是酒駕累犯，去年10月才因酒駕服刑期滿出獄又闖大禍，他得知釀2死1傷車禍，竟能如常用餐、午休，還冷血地說：「又要進去（入獄）」，被押上警車時才說：「對不起，我做錯了」，檢方今晚複訊後，向法院聲押禁見。

據了解，他聲稱遇警攔查擔心入獄，撞人闖禍才落跑，警訊後將他依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦。

檢方複訊後，昨深夜以他在10年內有酒駕紀錄，涉犯涉犯公共危險致死、加重毒駕肇事致人於死及肇事逃逸等重罪嫌重大，並有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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