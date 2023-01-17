英媒16日指出，有可能代表民進黨競選2024總統大選的副總統賴清德，他主張自己是「台獨工作者」、甚至是「務實的台獨工作者」等論述已經引發美國擔憂，報導引述美官員形容「令人難以放心」。不過賴清德陣營表示，賴清德已經愈來愈謹慎、務實，並且著手行動，試圖建立自己的國際形象並降低華府的擔憂。

英國《金融時報》（Financial Times）16日指出，儘管距離台灣總統大選還有1年多，但可能代表民進黨出征的賴清德已經展開行動，試圖說服美國他是可信賴的人。

報導形容賴清德在台灣之外幾乎默默無名，而且經常被歸類為「深綠」，這預示了在北京對台展開空前軍事威脅之際，兩岸關係將迎來更為動盪的一年。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「比起蔡英文競選總統時，美國對蔡英文的了解比對賴清德更多，因為在出任行政院長、副總統之前，他並未擔任任何知名的全國政府層級職位。」

相較於當年還是律師的蔡英文協助談判、幫助台灣加入世界貿易組織（WTO），報導指出賴清德的主要支持者在南部，支持獨立的情緒濃厚，而賴清德本人是醫生出身，在2017、2020年先後出任行政院長、副總統之前，他擔任過台南市選區立委及台南市長，他因為個人魅力及拒絕政治酬庸而受到推崇。

不過報導也評論，外國對賴清德的印象主要建構在他自稱的「台獨工作者」，他後續改稱自己是「務實的台獨工作者」，《金融時報》指出，「但是傷害已經造成。」

前白宮國安會台灣、中國事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）表示，「華府有人擔憂他的經驗及他在國際及兩岸事務的幕僚。」一名美國官員透露，「當你聽到他稱台灣是獨立國家時，你很難感到放心。」

報導指出，賴清德多次公開及在與外國的閉門會議上表示台灣是主權、獨立國家，不過民進黨人及熟悉台灣事務的外國專家警告，不需要將他的措詞視為有意正式宣布台灣獨立。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，對賴清德傾向獨立的擔憂，部分源自於缺乏對台灣內部政治論述的了解，他說賴清德現在「已經變得更謹慎」。

報導指出，賴清德已經開始試著建立自己的國際形象，以及消除美國的擔憂。近幾個月來蔡英文派賴清德出訪國外，並且邀請他出席更多國安會議，賴清德也已經和美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）建立關係。

「他理解作為市長可以表達更多自己的觀點，但作為總統，他會受到許多不同限制」，賴清德的外交幕僚透露，「他知道他必須變得更務實，所以我們現在正看到一個進化中的賴清德。」

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