為保障春節後企業迅速復工復產、緩解人力緊缺，省外流入人口居全大陸第二的浙江，率先開啟春節前「逆向招工」。近日當地16家企業攜2700多各職缺組團赴貴州「搶人才」，所涉職缺以經營管理和各類專業技術職為主、共包括96個工種，涵蓋新能源、汽車配件、餐飲服務、家政養老等，其中也不乏高薪職缺。

據澎湃新聞指出，作為用工大省，浙江多地一方面出臺福利政策鼓勵員工就地過年、幫助企業穩崗留工，一方面加大招聘力道，截至目前至少已有溫州、嘉興、台州玉環、金華義烏等地開啟春節前跨省招工的序幕。

據溫州市人社局消息，為「保用工促就業」，今年元旦春節期間，計畫展開近百場系列現場招聘會，預計3000 多家企業參會，提供20多萬個職缺，並在年初計畫前往貴州、四川、江西、雲南等7省23個地區進行勞務協作39場，預計提供1.4萬個職缺。

動作更快的「世界超市」浙江義烏，更已用包車包機接來今年首批新員工。去年12月下旬，義烏市人社局通過詢問企業，收集職缺需求2433個，並與全大陸176個勞務協作站展開對接，開通跨省「就業直通車」，去當地招聘接人。本月10日就載有近50名雲南省怒江籍務工人員的大巴車抵達義烏，這也是今年浙江抵達的首趟招工專車。