BLACKPINK演唱會即將在3月18日於高雄開唱，一波黑色粉紅旋風即將席捲全台時尚圈，寶格麗 （BVLGARI）近日搶先攜手LISA推出聯名表，如彩虹般夢幻的表盤猶如在舞台上的LISA一般光彩奪目，加上12顆鑽石時標和玫瑰金指針等設計細節，處處都有BLACKPINK的時尚元素。

寶格麗BVLGARI BVLGARI X LISA 限量聯名表，約 20萬4000元，33mm，限量700只。（BVLGARI提供）

這款以BVLGARI BVLGARI系列腕表為原型設計的BVLGARI BVLGARI XLISA聯名表，以精鋼與玫瑰金打造，表圈鐫刻經典BVLGARI BVLGARI標誌，有表徑23與33mm兩種尺寸，前者限量300只，後者限量700，主要特色在於虹彩般的表盤，在不同光影下太陽紋表盤會產生微妙奇幻的炫彩變化，充滿驚喜。

寶格麗BVLGARI BVLGARI X LISA 限量聯名表，表盤刻有LISA最愛的雪絨花與「L」。（BVLGARI提供）

寶格麗BVLGARI BVLGARI X LISA 限量款腕錶，23mm，限量300只，17萬9800元。（BVLGARI提供）

BVLGARI BVLGARI X LISA聯名表的表背刻飾一朵雪絨花，是LISA最鍾愛的花卉，雪絨花是瑞士阿爾卑斯山高山之星的象徵，LISA並在花瓣中心繪製了她名字的大寫「L」，專屬表盒同樣也加入這美麗獨特的個人化元素，並附上LISA的簽名。