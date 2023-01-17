中市太平山區暗藏販毒分裝工廠，警方陸空包剿，查扣毒咖啡500包。（警方提供／陳淑芬台中傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

台中太平山暗藏販毒分裝廠，警方陸空包剿查扣毒咖啡500包。

台中太平山暗藏販毒分裝廠，警方陸空包剿查扣毒咖啡500包。

台中市警局刑大在太平山區查獲分裝、販售毒品集團工廠。警方今天表示，林姓主嫌夥同陳男、廖男，疑以毒品控制2名移工，以廢棄資源回收場掩護分裝毒品、運售毒品，還加設嚴密監控設備。警方去年底出動特勤隊荷槍實彈攻堅、空拍機監控，陸空包剿查緝，查扣毒咖啡500多包，經檢方依違反《毒品危害防制條例》販售及運輸毒品罪嫌起訴，全案檢警溯源擴大偵辦中。

中市太平山區暗藏販毒分裝工廠，警方陸空包剿，查扣毒咖啡包。（警方提供／陳淑芬台中傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

刑大偵七隊獲情資指出，太平山區某處有溪流、樹林等天然屏障的偏僻山路，常有陌生貨車及越南籍移工出入，多人聚居在1處鐵皮屋，該地堆滿廢棄物及資源回收品，卻設有多組監控設備，相當可疑。

中市刑大偵七隊隊長陳步青表示，警方調查發現，該鐵皮屋竟是販毒集團的分裝工廠，報請台中地檢署指揮偵辦，經過數月追查，在去年12月間持搜索票，出動特勤警力荷槍實彈前往搜索，為避免顧場把風的逾期居留2名越南籍移工跳河或逃竄，出動空拍機全程制高監控。

陳步青說，大批特警強勢攻堅時，46歲林姓主嫌剛好開車到場，發現分裝工廠遭警力圍剿，竟迴車掉頭企圖逃逸，被警方佈下攔截網緝獲。警方在現場棄置的營業用冰櫃內，查扣二、三級毒品咖啡包500多包，並循線帶回嫌犯46歲陳男、52歲廖男及2名逃逸越南籍移工。

中市太平山區暗藏販毒分裝工廠，警方陸空包剿，查扣毒咖啡包。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

警方調查，該販毒集團涉嫌利用毒品控制逃逸移工看守資源回收場，並進行分裝毒品及運毒工作，林等3人依違反《毒品危害防制條例》販售及運輸毒品罪嫌送辦，案經檢察官起訴3人，2名移工送移民署收容遣返回國。檢警全案溯源擴大偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！