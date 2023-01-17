近期有款大陸螺螄粉食品進口到台灣，因包裝上印有「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」的標語，引起爭議，經濟部貿易局昨日表示，並未開放大陸製的「螺絲粉」食品進口，而坊間出現這樣的商品，已違反進出口法令，經濟部長王美花17日表示，本來就沒有准許進口，現在市面上看到的螺螄粉不是走私就是虛報，不管是實體通路或是電商都會要求下架。

國民黨立委賴士葆痛批，因為你們杯弓蛇影，一聲令下，大家看到沒有政績，就開始意識形態嚴查，旅客進來翻箱倒櫃，看裡面有沒有螺絲粉，禁這個、禁那個，結果意識形態影響生計，政府再來紓困，這是什麼邏輯？因為意識型態要付出多少代價？中油、中鋼用中國台灣註冊專利，你們管不管？

王美花回應，這是兩件事情，台灣到中國大陸為了保護智慧財產權要按照規定申請，我們用他們規定申請，被要求要有規範，這是保護智慧財產權的問題。

此外，王美花受訪指出，中國大陸的粉條本來就沒有准許進出口，現在進來的不是走私就是虛報，經濟部貿易局昨天已經跨部會討論，會做相關稽查。不管是在實體通路或是電商平台都會要求下架。

記者追問是因為統戰標語嗎？對此，王美花表示，這個本來就是走私或是虛報的東西，本來就要處理，目前不清楚數量多少，最近發現市面上有商品，一定會去查。