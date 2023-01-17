現代人生活飲食習慣改變，尤其是外食族平常蔬果攝取較少，有時無暇直接吃水果，就會以喝果汁來補充維生素、礦物質，但醫師提醒，市售果汁外觀雖然差不多，但其製作方式、果汁含量都不同，盡量避免濃縮果汁，因為濃縮果汁在高溫製程中，營養大量流失。醫師並提醒，不過，直接吃水果比起果汁較健康，因為能攝取到更多的纖維質及營養素。

選錯果汁，小心只喝進糖水。北醫泌尿科醫師戴定恩在其臉書粉專表示，果汁從榨取方式、營養成分、果汁含量等，都有學問；若想喝進健康果汁，應有基本的挑選觀念，他並分享4個市售果汁的挑選攻略。

1. 冷壓保留營養：HPP高壓技術能以高壓方式破壞果汁內細菌的細胞膜，達到滅菌效果。比起傳統高溫殺菌方式，更能保留較多營養素，使果汁營養不被熱能破壞。

2. 注意果汁含量：法規規定市售瓶裝果汁須標註果汁含量，盡量選擇100％原汁，越少原汁的飲料即代表越多添加物、糖分，較不健康。

3. 避免濃縮果汁：市售成分若標註為濃縮果汁，即為添加水的還原果汁，濃縮果汁在高溫製成過程中，營養素已經大量流失，營養價值較低

4. 現榨不濾渣：如果喝現榨果汁，可以要求不要濾渣，吃進更多纖維質和營養。