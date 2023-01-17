2022九合一選舉民進黨大敗，點燃國民黨2024重返執政的希望。對於外界盛傳，藍營將派新北市市長侯友宜與台中市市長盧秀燕組成「侯盧配」出征，國民黨智庫執行長柯志恩直言「不太可能」，因為國民黨無法承受兩個直轄市長都出來參選。此說法引熱議，許多挺藍網友則認為，侯、盧與高雄市前市長韓國瑜狀況不同，不可一概而論；也有人直言，除了國民黨主席朱立倫外，任何人選他們都願意買單。

柯志恩昨（16）日接受香港媒體《中評社》訪問分析，朱立倫不可能投身2024總統大選，他不斷告訴大家自己會找出一個「最適合的候選人」，顯然目前各方都指向侯友宜。至於是否會推出「侯盧配」，柯直言這個組合「不太可能」，因為國民黨不可能承受兩個直轄市長都跑去參選。

此外，針對外界傳聞侯友宜也有可能與人搭配，去競選2024副總統。柯志恩明確表示，侯並不需要放下新北市長職務去當副手，要當就一定會要當正的，所以相關合作的傳聞也是不可能。

柯志恩的說法掀起熱烈討論，大批藍營支持者湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「只要有朱，我就會考慮不投」、「朱還是大局為重，把私心、權力放下吧」、「朱立倫有自知之明的，知道2024已經不是他的局了，我相信他不會出來參選的」、「天啊！誰知道朱又會出什麼招？」、「侯友宜在新北市深耕10餘年，盧秀燕台中所有行政區都贏，他們的能力與努力有目共睹，就算去選2024也跟韓國瑜的狀況截然不同」、「支持侯盧配或盧侯配」、「藍營幾個男人鬥來鬥去，不如讓盧媽媽來」、「當到第二任市長跟才第一任還沒坐熱就跑，差很多好嗎！」