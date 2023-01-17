大陸國家統計局今天（17日）上午舉行新聞發佈會，公布2022年全大陸國內生產總值GDP為121兆0207億元（人民幣，下同），按不變價格計算，比上年增長3.0％，低於去年三月全國兩會政府工作報告訂下的GDP增速「5.5％左右」。

分產業看，第一產業增加值8兆8345億元，比上年增長4.1％；第二產業增加值48兆3164億元，增長3.8％；第三產業增加值63兆8698億元，增長2.3％。分季度看，第一季國內生產總值同比增長4.8％，第二季增長0.4％，第三季增長3.9％，第四季增長2.9％。對照去年新冠疫情發展進程，第二季正好是上海封城最嚴格的時期，嚴重打擊經濟發展。

此外，去年全年服務業增加值同比增長2.3％。其中，信息傳輸、軟體和信息技術服務業，金融業增加值分別增長9.1％、5.6％。12月份，服務業生產指數同比下降0.8％，降幅比上月收窄1.1個百分點。1-11月份，規模以上服務業企業營業收入同比增長3.9％。其中，信息傳輸、軟體和信息技術服務業，科學研究和技術服務業，衛生和社會工作企業營業收入分別增長8.3％、8.3％、8.1％。