即將告別金虎年，回顧2022年初爆發俄烏戰爭，2023年是否會復甦？資深媒體人陳鳳馨示警，2023年全球經濟有3隻黑天鵝，包括中國內需市場、日本貨幣政策，以及美國的國債上限，其中美國財政問題可能是今年最大的黑天鵝。

陳鳳馨在「風向龍鳳配」節目中指出，中國走向疫情解封開放國門，需觀察能否重現解封商機，即將到來的農曆春節是關鍵，如果相較前幾年，中國內需沒有明顯上升的話，中國今年的經濟可能不會太好看，恐連帶衝擊全球經濟發；但如果內需市場好，也要留意是否會引發二次通膨。

至於第二個觀察指標則是日本的貨幣政策，陳鳳馨提到，日本央行總裁黑田東彥長期以來主張貨幣極度寬鬆政策，帶來很多後遺症，包括日圓不斷貶值，企業進口成本大幅上升苦不堪言，現在已經到了必須要轉折的時間點。值得關注的是，今年4月黑田東彥就要下台，看起來後面接任的人一定會執行相對緊縮的政策，她示警日本貨幣政策一旦急轉向恐帶來極大衝擊，將導致全球金融市場大震盪。

第三個黑天鵝則是美國的政府公債，陳鳳馨說，去年10月美國國債已經累積31兆美元，現在的上限是31.4兆美元，提高舉債上限要經過國會，但美國現在就連選出眾議院議長都很困難，麥卡錫經過15輪才勝出，她提到，美國現在政黨對立非常嚴重，如果今年7、8月國債上限無法調高，那就是今年最大的黑天鵝。