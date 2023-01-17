大陸環球網17日引述美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導 ，沙烏地阿拉伯財政大臣穆罕默德．賈丹當地時間16日在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間受訪表示，在地緣政治緊張局勢加劇之際，沙烏地可以提供幫助，充當美國和中國大陸之間的溝通管道。

報導稱，賈丹是在接受CNBC採訪被主持人問到2023年最擔心什麼問題時表態。賈丹呼籲各方保持冷靜與合作，他認為，在俄烏衝突、美中競爭及能源市場動盪情況下，沙烏地有能力與所有主要政治大國保持公開對話。

「我真的認為我們需要專注於協作，合作，避免更多的地緣政治緊張局勢，並呼籲冷靜且通過政治手段解決地緣政治緊張局勢。」賈丹在回答上述問題時表示，「在這些問題上，無論是在聯合國大會上，還是在其他論壇上，我們的立場非常明確。」

CNBC報導，當被問及沙烏地是否有能力促進美中等「敵對大國」之間的對話時，賈丹回答說，「我絕對會說是的。我們與美國有著戰略關係，我們與中國也有著密切的關係，我們認為我們可以彌合分歧。」

報導稱，沙烏地和美國的關係可以追溯到20世紀30年代。然而拜登政府對沙烏地的批評立場最近給兩國近一個世紀的關係潑了一盆冷水，沙烏地隨後拒絕向全球市場供應更多石油。以沙烏地為首的石油輸出國組織（OPEC）成員國與俄羅斯等非OPEC產油國組成的「OPEC＋」機制去年10月5日決定自11月起大幅減產，在8月產量基礎上將月度產量日均下調200萬桶。美方隨後威脅要「重新評估」美沙關係。

在本月11日舉行的例行記者會上，有記者問及美國新一屆國會眾議院成立「中國特設委員會」，研究如何應對中國大陸日益增長的經濟和戰略影響力。中方外交部發言人汪文斌表示，「我們希望美方有關人士客觀理性看待中國和中美關係，從美國自身利益和中美共同利益出發，同中方相向而行，推動發展相互尊重、和平共處、合作共贏的中美關係。」