台灣籃壇第一位歸化球星戴維斯（Quincy Davis），前年和交往多年的女友Debby登記結婚，不過據傳他婚後玩心仍重，才半年就提出離婚，據了解，他已經和前妻簽下離婚協議，未料才恢復單身就被立刻摟嫩妹約會，過程全被拍。

籃球球星戴維斯擁有精湛球技，被球迷封為「護國神Q」，過去他曾接受媒體訪問大方介紹空姐女友，據共同友人指出，戴維斯在老婆生產後，交往多年的2人才終於去登記結婚，但是未辦婚宴。

豈料結婚半年多，戴維斯突然性情大變突然開口要求離婚，但是對於離婚的原因不願明說，與前妻談判時，他一度情緒頗為激動，前妻為此申請了保護令，並對他提出傷害告訴，最後經過法院調解，去年9月與前妻簽下離婚協議，結束這段感情。

恢復單身的他頻跑夜店，更被拍到身邊摟著一名嫩妹，兩人邊走邊聊有說有笑，過馬路時更伸出手牽著女方，狀似相當親密。據《鏡周刊》報導，詢問戴維斯前妻離婚一事，她低調表示，自己和戴維斯確實已在去年9月初協議離婚，其他不便透露。