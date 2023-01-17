曾參加益智節目獲得總冠軍的身心科名醫孔繁錦，被控前年4月間在新北市三重區身心科診所內性侵女病患，新北地方法院一審依強制性交罪判他有期徒刑4年，上訴後，台灣高等法院二審駁回、仍判他4年徒刑。

孔繁錦是孔子第74代子孫，因獲得益智節目冠軍，被外界封為「全台最聰明醫師」，加上時常對時事、醫學議題發表看法，經常登上媒體版面。

前年4月16日孔繁錦在診所看診時，在診間休息室內強吻女病患的額頭，甚至隔著衣物觸摸女病患的大腿以及臀部。雖然女病患多次說「不要」、「不行」等語，並推開孔繁錦強烈表達拒絕之意，但孔仍用體格優勢強壓對方臀部，強吻、撫摸其下體，還進一步性侵對方，直到女病患掙扎撞倒點滴架，發出劇烈聲響後，才罷手讓被害人離去。

還有1名女病患指控，孔繁錦曾以檢查背部痘痘為由，將額頭貼在她的背上，伸手觸摸她的腹部、伸進褲頭性騷擾，新北地院斥責他犯後態度甚差，毫無悔悟之心，判處4年徒刑。

孔男在這起案件遭起訴後，曾經他說決心要「痛改前非，誠心認錯」，不料他因涉嫌擁抱及親吻女病患，前年初被台北地檢署依違反《性騷擾防治法》起訴，目前台北地院審理中。

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