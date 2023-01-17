東哥遊艇(8478)股價開盤再展強勢，日系外資出具的報告給予首次買進評等，目標價425元。激勵股價連續第2天拉出漲停，突破去年12月20日高點，創史上新高。

日系外資指出，東哥遊艇是全球第三大超級遊艇供應商，也是美國最大的品牌，並向歐洲等新市場擴張。東哥遊艇訂單能見度到2025年，訂單也從未見到取消，且不受總體經濟影響，隨著市占率不斷成長，利潤呈現擴張趨勢，預期2022到2024年營收及淨利年複合成長率20.2％，預估2022年到2024年每股盈餘分別為20元、23.7元及28.9元。

亞系外資也指出，利潤提升有3大主因，1.美國工廠於2020年底關閉，台灣工廠的生產效率提高；2.產品組合改善，較大尺寸遊艇需求成長，帶動毛利率增加；3.自2020年比同業更迅速調漲產品平均售價。

短期對股價的動能，第1季營收站在成長趨勢上且2023年漲價效應，中長期觀察，主要利潤率的上升以及2022年到2024年可預期的收入成長。