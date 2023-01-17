中國大陸在2022年最後1季期間，陸續鬆綁各項新冠抗疫規定後，對上季經濟成長而言，可能沒有立竿見影效果，但對長期來說，大陸算是已步上復甦正軌，固有部分外資表示，現在加入看好行列還不算太晚。

過去3年新冠疫情期間，礙於嚴格抗疫規定無法任意走動，不少大陸民眾都把錢存在銀行。但現在已全面解封，預估有8360億美元的儲蓄金將會重新流入市場。相對於全球主要經濟體正採取緊縮政策，大陸有這些熱錢相助後，應可避免經濟進入衰退期。

英國投資管理公司Artemis認為，從股債市等一些金融商品的資產價格來看，目前正處於復甦的初期階段。中國大陸景氣慢慢恢復正常，也對全球成長有一定程度的正面影響。

外資分析師預言，大陸股市可能是2023全球股市中表現最好的。摩根士丹利和高盛雙雙預估，MSCI中國大陸指數漲幅約10%。不過，花旗更是樂觀，認為可以再大漲20%左右。

專業投資機構富達國際（Fidelity International）認為，大陸這次復甦將以服務與消費產業為主，而不是投資方面。同時，藉由服務與消費的推升，可幫助大陸股市表現地比其它國家好。

同時，其它亞洲股市也可趁機延續自己漲勢。像是韓國與台灣等出口業者，以及高度依賴陸客的東南亞經濟體，尤其是指泰國。法國巴黎銀行預測，MSCI新興市場指數可從目前1028點，至2023年底時再漲至1110點。

根據彭博社統計，全球各項大宗物資當中，中國大陸是最大買家。其中，煉鐵原料的鐵礦砂占較多約6成，銅礦5成，同時，大豆3成附近。其它像是原油與黃金，各占2成左右。

市場冀望在中國大陸成長動力重啟之下，首先，當地股市就可望再上漲20%，原油價格有機會重回100美元大關，銅也可能上看1萬美元。除了大陸外，其餘像是新興市場股市，以及部分亞洲貨幣也能從中分一杯羹。

在匯價方面，自從2022年底中國大陸大解封以來，在岸人民幣兌美元匯價已升值約7%。根據瑞銀統計，在2023下半年經濟成長愈加明顯下，不排除人民幣還會從目前6.72左右價位，持續升至約6.50。