財政部關務署表示，有關媒體報導大陸進口螺螄粉包裝涉有統戰文字，該署基隆關已於112年1月16日周一下午配合經濟部國際貿易局會同衛生福利部食品藥物管理署及地方衛生單位等機關，依貿易法規定至新北市某廠商進行檢查。如廠商無法就其存儲貨物提出合法進口資料，海關將依海關緝私條例相關規定裁處，並移送經濟部國際貿易局依台灣地區與大陸地區人民關係條例裁處停權或廢止廠商登記資格；如涉違反食品安全衛生管理法，得由地方衛生單位逕行處以暫停販售等裁罰。

某一款從大陸進口到台灣的螺螄粉食品，其包裝印上「你是中國人、我也是中國人」的字樣，遭質疑被統戰，外界也質疑經濟部並未把關。對此，經濟部國際貿易局16日晚間強調，目前並未開放中國製「螺螄粉」食品進口，坊間出現「螺螄粉」販售，已涉及違反進出口等有關法令。

財政部關務署說明，大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，屬未開放進口貨品。海關110年查獲走私螺螄粉280件4095公斤，111年查獲511件4305公斤，均已依海關緝私條例相關規定沒入貨品及處以罰鍰。針對周一檢查結果，相關機關將溯源查緝，依法辦理。

關務署強調，各關將持續運用風險管理及X光檢查儀等查緝工具，攔截未開放進口之大陸農產品及食品，並與相關機關執行市面查緝，以維護民眾春節假期健康安全。