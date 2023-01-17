大陸央視新聞用戶端17日報導，中國大陸國家航天局公布中國嫦娥五號月球樣品的科研成果。科學家通過對月球樣品的研究，精確測定了月球的年齡是20.3億年。

嫦娥五號的首批樣品於2021年7月12日向大陸國內科學家發放，目前已完成五次樣品分發，共計198份65.1克。

2021年，科學家團隊通過對嫦娥五號採集月球樣品中玄武岩的研究，證實月球火山活動可以一直持續到20億年前，刷新了人類對月球岩漿活動和熱演化歷史的認知。

中國科學院院士、地質與地球物理研究所李獻華指出，中國科學院地質與地球物理團隊2021年取得很好的成就，發表了三篇的《自然》文章，精確測定了嫦娥五號月壤樣品的年齡是20.3億年，過去認為30億年最晚到28億年就結束了。

李獻華表示，透過對嫦娥五號月球樣品的研究，加深了人類對於月球的認識，因此他們也更加期待嫦娥六號任務能夠帶來更多新的發現。

李獻華稱，月球南極艾肯盆地直徑非常大，超過2000公里，是太陽系最大的撞擊坑，它很可能揭示了月球形成早期的很多的資訊。嫦娥六號將是人類第一次到月球背面去取樣返回，而且這個樣品它帶來的對月球演化早期的資訊，有非常重要的科學意義，所以都特別期待。