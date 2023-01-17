大陸國家統計局今天（17日）上午舉行新聞發佈會，公布去年的人口出生與死亡數字。去年年末全大陸人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）14億1175萬人，比上年末減少85萬人。

中國大陸2022年全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。

從性別構成看，男性人口72206萬人，女性人口68969萬人，總人口性別比為104.69（以女性為100）。

從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口87556萬人，佔全國人口的比重為62.0％；60歲及以上人口2億8004萬人，佔全國人口的19.8％，其中65歲及以上人口2億0978萬人，佔全國人口的14.9％。

從城鄉構成看，城鎮常住人口9億2071萬人，比上年末增加646萬人；鄉村常住人口4億9104萬人，減少731萬人；城鎮人口佔全國人口比重（城鎮化率）為65.22％，比上年末提高0.50個百分點。