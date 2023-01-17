《平均地權條例》修正案日前三讀通過，最受外界矚目的「預售屋禁換約」卻髮夾彎宣布「不溯及既往」，內政部稱是考量年輕購屋者，民眾黨立法院黨團幹事長張其祿17日與OURs都市改革組織祕書長彭揚凱質疑此說法是拖年輕人下水，況且當前房價飆高，有多少青年真能買房？呼籲內政部應將「不真正溯及既往」概念加入，禁止所有違規轉售行為，不要故意開後門。

張其祿指出，民進黨忽略長期受畸形房價壓迫的民眾，內政部代理部長花敬群更違背過往承諾，對外宣稱私法人購買預售屋禁換約「不溯及既往」，連投資客在政策落實之前購買的預售屋，也有「日出條款」不受禁售限制，簡直濫用信賴保護原則。

張其祿解釋，信賴保護原則，是為了確保人民對法律的信賴，不能夠用行為發生後所制定的法律，去規範已經發生過的行為。然而，若本次為了居住正義而修法，在公益目的與民眾既有信賴利益之間，依比例原則衡量之後，並非不得對抗，這才是「不真正溯及既往」 的法理，意即新法生效後，所有違規轉售行為皆應禁止。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，法律不溯及既往是指「本法施行後，即禁止預售屋契約轉售，但不可追溯施行之前的轉售行為」，絕非內政部所言「本法施行後，過去的預售屋仍可以轉售」。

而內政部日前聲稱，調整溯及適用見解，主要是近期收到自住購買預售屋的年輕族群反映，目前財務狀況並不豐裕，工作與收入可能因未來經濟變化而發生變動，如果驟然全面限制契約換約轉售，將加諸經濟上更大的風險，與投資客一起陪葬並不公平。

張其祿質疑，當前預售屋成交量減少，但成交價未受衝擊，但在房價繼續飆高的情況下，到底有多少年輕人能買房？更遑論高房價壓迫的就是青年族，他痛批內政部別假借關心年輕人之名，繼續放任高房價炒作，讓青年買不起房、成不了家。

彭揚凱痛批，民進黨既要面子又要裡子，一方面對外塑造改革形象，換取青年支持，一方面又保障重要金主利益，如今又把年輕人拖下水。

民眾黨團呼籲，內政部應重新考量本次《平均地權條例》修法下信賴保護原則之適用範圍，別為了護航投資客而恣意濫用；內政部訂定子法或施行細則時，應將「不真正溯及既往」概念加入，所有違規轉售行為皆應禁止，不要故意開後門。