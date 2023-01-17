2023年是兔年，全天88星座中恰好也有一個「天兔座」。台北市立天文科學教育館指出，農曆春節期間適逢天兔座的最佳觀賞期，每晚9時左右在正南方天空，位於全天最好辨認的獵戶座下方，非常容易觀賞，歡迎民眾年節晚上抬頭看天兔座，想像牠在星空中躍過子午線的可愛模樣。

天文館表示，館內宇宙劇場每整點場次影片後會透過天象儀，在直徑35米的巨型球幕上投射出擬真的滿天星斗。春節期間將特別介紹「天兔座」，歡迎來體驗璀璨星空。

除了除夕休館外，台北天文館春節期間每天早上9時開館至晚間5時，周六延長至晚間8時。初一至初五有各項活動與優惠，包括宇宙劇場早上9時、9時40分、10時20分的免費科學動畫片《星座與神話》、每日11時前限時搶購的超值「一日暢遊券」、憑當日暢遊券或劇場、探險車任2種票根，可參加抽紅包、兌換小禮物；大廳則有「天兔跳格子」，在遊戲中認識月相變化、八大行星及星座等。