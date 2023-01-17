隨著美國越來越多的州宣佈禁止在州政府設備上使用抖音國際版的TikTok，該公司正試圖通過重組增加透明度，來緩解外界的數據安全擔憂，避免在美遭全面禁止。但仍有專家認為，把數據存儲在美國公司服務器，或在美設立新的子公司仍不見得能打消外界疑慮。

據VOA美國之音報導，TikTok過去兩年來一直在與美國外國投資委員會（CFIUS）就該公司是否能繼續在美國運作進行談判。在美國總統拜登去年12月簽署了一項禁止聯邦雇員在政府設備上使用TikTok的法案之後，目前已有至少27個州採取了類似的禁令。

透過《華爾街日報》近日引述知情人士表示，在最近與美國國會議員和民間組織的溝通中，TikTok揭露一項耗資15億美元計畫，目的與重點在重組該公司的美國業務細節。

據知情人士透露，根據TikTok的重組計劃，其所有與內容服務相關系統都存儲在美國公司甲骨文，讓甲骨文和第三方檢測者都可看到運行系統的代碼，並能對TikTok如何選擇向用戶提供影片，以及如何識別要刪除的影片相關代碼進行審核，以檢測是否被操縱；或了解大陸政府與其他外國行為者是否獲得訪問權限。

同時TikTok將創建一個全新負責TikTok美國數據安全（TikTok U.S. Data Security）的全資子公司。TikTok方面表示，公司相信這個包含層層政府和獨立監管的重組計劃，解決了對內容推薦、用戶數據安全存在的擔憂。

但一些對大陸持懷疑態度的人表示，只要字節跳動擁有TikTok，他們就不會相信與TikTok 達成的任何交易。也有專家也認為，由於大陸的《國家情報法》等法規，TikTok與美國公司合作或在美建立子公司做法，依舊很難讓美國政府相信，它能確保美國用戶的數據是安全的。