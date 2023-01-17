搶攻農曆春節連假國旅商機，台南台灣好行88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線，將於1月20至29日推出「2023 兔Gather Forever」活動，只要憑「88」、「99」或山博行線1日券，即可兌換每日限量的「你好台南」耳機包、山上花園水道博物館咖啡坊超夯的北海道雪鹽牛奶霜淇淋等新年禮。

市府觀旅局指出，搭乘88或99的遊客，憑1日券即可至台南火車站南站，向府城客運站務人員索取每日限量50份「你好台南」耳機包，隨機內附台南古蹟漫遊券，可免費至台南4大古蹟赤崁樓、安平古堡、安平樹屋及億載金城參觀。

另外，左鎮化石園區、山上花園水道博物館及南瀛天文館於1月20至21日休館2天，建議遊客可於1月22至29日規畫來趟台南近山區博物館知性之旅，只要憑山博行線一日券，即可至左鎮化石園區兌換口罩及明信片1組、山上花園水道博物館兌換北海道雪鹽牛奶霜淇淋1份、南瀛天文館星空小棧兌換米漢堡1份、南科贊美酒店虹橋港式飲茶兌換港式冰火波羅包1份及善化啤酒廠兌換台酒寒天果醋晶凍1份，每日限量10份的新年禮；山博行線還於1月22至29日，加碼贈送每日限量10份的魚頭君撲克牌。

1月20至29日只要憑台南台灣好行「88」、「99」或山博行線1日券，即可免費兌換每日限量的新年禮。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

市長黃偉哲表示，88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線於2022年台灣好行路線評比均獲得優等，顯示台南市台灣好行觀光公車服務優質，且深受各地遊客喜愛。其中，台南市及山博行線更榮獲「服務品質提升獎」，邀請大家趁著農曆春節連假期間，逛逛台南各大熱門景點，還可以免費領取限量新年禮。

觀旅局長郭貞慧也說，今年農曆春節連假共有10天，台南台灣好行每天都有限量新年禮等你來拿，只要購買88、99或山博行線一日券，乘車當日可不限次數搭乘台灣好行觀光公車，還可以至指定地點兌換每日限量新年禮，讓台南台灣好行陪你一起熱鬧過新年。