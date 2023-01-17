美系外資針對大中華區MCU(微控制器)出具最新研究報告，發現目前經銷商對今年下半年復甦仍持謹慎樂觀態度，但看好消費類相關應用將受益於需求復甦，且大陸疫情爆發，也帶動血氧機需求增溫，台系個股部分，維持新唐(4919)加碼評等、目標價168元。

美系外資表示，由於大陸MCU(微控制器)市場轉趨平靜，1月至今的現貨定價呈現持平，意法半導體32位MCU價格相較去年12月持平，約落在人民幣30元；GD32F103VET6現貨價格走勢相似，1月也相較去年12月時約持平在人民幣11元左右。

美系外資表示，因自去年下半年大陸當地如果買家有需求，賣家會同意降低合約價，導致目前大陸MCU合約定價接近現貨， 相比之下，國際大廠如瑞薩、恩智浦等，一直傾向在合約價格提高10~15%，只是，該現象主要還是在汽車產品，但有鑑於需求疲軟，意法半導體的顧客對高價商品的接受程度有所下降。目前，儘管意法半導體的32bit MCU交貨週期為22週，但客戶已沒有那麼緊迫的需求，現貨價格也轉趨穩定，意法半導體32位MCU現貨價格現在仍約為COVID前的2倍。

美系外資表示，目前MCU經銷商對今年下半年復甦仍持謹慎樂觀態度，大陸華強北1月初以來市場一直淡靜，主要是因為農曆年將至，且部分經銷商因員工染疫後仍在康復階段。目前血氧儀用MCU是唯一短缺的領域，主要還因大陸有很多人染疫。根據調查顯示，在經銷商方面，通路庫存維持在1個月左右，針對下半年復甦的預期，經銷商期望疫情後消費者需求回溫，且當地政府可以推出更多刺激政策，如補貼，這將有助於提高消費需求。

就大中華MCU相關個股來說，美系外資表示，看好消費類將受益於需求復甦，具體來說，對血氧儀的需求激增可能會對芯海科技和新唐(4919)第一季收益帶來積極影響，故維持新唐加碼評等、目標價168元。