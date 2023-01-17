即將迎接長達10天的春節假期，面對這些在過年前後的「報復性出遊」，車輛中心防禦駕駛教練團特別提醒，民眾開車或騎車上路，不僅要遵守安全駕駛規則，更應牢記「防禦駕駛」的精神，以降低發生危險的機率。根據統計，國道事故中肇事原因的前三名分別為「未保持行車安全距離」、「未注意車前狀態」與「變換車道或方向不當」；因此，建議開車族，首要應注意保持足夠的安全車距，以及不任意變換車道，也千萬不要在精神不佳時駕車，影響行車安全。

此外，針對機車族群，車輛中心則再次點出：「常時開大燈、遠離大型車輛以及預作煞車，是機車族不可不知的三大防禦駕駛基本動作。」其中預作煞車，是指鬆油門、操作煞車至車輛微有煞車力的狀態，例如行經路口、彎道之前，從目視，預測可能隱藏危險時就預作煞車與減速，同時也要注意自己是否騎行在應停車再開的支線上。

常見機車騎士在驚覺外在有突如其來的人、車、物可能侵犯到自身時，便會反射性地操作煞車，但卻在碰撞前便先自摔倒地；究其原因，多半是施加煞車拉桿的力量過大，此動作對於未配備ABS(防鎖死煞車系統)的機車極容易造成車輪鎖死，加上二輪機車平衡性較差，因而導致摔車。在了解這個特性後，應養成預測並在危險發生前就預作煞車的習慣，即可能降低因緊急重煞車而導致車輪鎖死及自摔的情況；再者，由於騎士做好預作煞車動作，可因此縮短煞車距離，而這短短的差異就可能是避免一次碰撞的關鍵。

最後，提醒年輕的機車族群，在假期間結伴騎車出遊時，要小心避免不自覺地作出危險或錯誤的騎乘方式，如競速、併騎或意圖跟車等，仍需專心注意周遭車輛與環境變化，才能確保行車安全。