2022年十大代銷排行榜出爐！根據數字科技（5287）旗下591新建案統計，六都、新竹去年十大代銷接案量，排名依序為海悅廣告、新聯陽機構、甲山林廣告、新理想廣告、新高創廣告、創意家行銷、上揚國際、璞園建築、漢華行銷、信義代銷。根據統計指出，超過半數新建案皆由代銷接案銷售，細究接案類型比例分別為包銷42.47%、包櫃12.00%、純企1.51%，再者各大代銷積極擴張版圖的野心，也不再分南北，像是海悅廣告近年逐步站穩中南部市場，新聯陽機構也於去年首度將觸手伸向台南，而有代銷南霸天之稱的上揚國際也正式插旗北台灣。

2022年全台十大代銷龍頭寶座仍由海悅廣告蟬聯，海悅廣告近年積極進軍中南部市場，接案總銷突破2千億大關，來到2184.2億元，與2021年接案總銷1871.7億元相比，年增16.7%。

新聯陽機構再度奪得亞軍，2022年接案總銷共1195億元，與前年接案總銷1065億元相比，年增12.2%。新聯陽機構2022年揮別以往鎖定雙北佈局，首度將觸手伸向南台灣。

位居第三名的甲山林廣告，2022年接案總銷突破千億元，與前年的634.3億元相比，年增近9成，成長幅度驚人，歸功於自家愛山林建設兩大指標案「都廳大院」與「新竹帝寶」，一併貢獻750億元，約占甲山林2022年接案總銷7成。

前年跌出榜外的新高創廣告，2022年一躍晉升至第五名，接案總銷567.5億元，新高創去年積極佈局新竹竹北。第七名則由有代銷南霸天之稱的上揚國際奪得，去年接案總銷為471.1億元，年增近4成。