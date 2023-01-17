中天綜合台《小明星大跟班》明（18日）晚間10點播出「過年要到了要多說好話，歲末年終讚美大會」，吳宗憲特別誇讚兒子鹿希派「我怕會哽咽，他功課爛到爆說要讀音樂系，我想說如果這次考不好就處理他，結果我帶他去看榜單是榜首。」鹿希派謙虛表示是考試運氣不錯。

吳宗憲誇獎兒子音樂才能高。（中天綜合台提供）

吳宗憲語帶驕傲地說，後來說要去美國讀書，他只填了柏克利，我說沒上怎麼辦？他講了一句「如果我沒上，我不知道有誰能上」，讓我蠻感動的。但以父親的角度，吳宗憲還是不忘叮嚀兒子，要多做對社會有貢獻的事，被罰了50萬還要姊姊幫你扛，你後來有還姊姊了嗎？鹿希派一聽很緊張，我哪裡去變50萬出來？但有先還了一部分。

海產頻頻誇讚小鐘是暖男，有一次我生日，鐘哥主動約我，還幫我準備驚喜讓我銘記在心，我喜歡四夜草，結果我包廂燈突然關掉，四夜草半夜兩點端生日蛋糕走進來幫我慶生。海產還說，剛來台北經濟狀況不太穩定，常常有一餐沒一餐，鐘哥發現就開始很擔心我，三不五時拿東西給我吃。小鐘也反誇海產有義氣，有一次我半夜想打麻將，我直接叫他去找一些爛牌咖，讓我好贏錢，他去找了原子少年，我想說這個很嫩、很好打，結果原子少年真會打牌，好可怕，我撇了7、8千塊。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。