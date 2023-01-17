大陸國家統計局今天（17日）公布統計數據，去年12月全國城鎮調查失業率為5.5％，比去年11月下跌0.2個百分點。全年城鎮新增就業1206萬人，超額完成1100萬人的全年預期目標任務。

本地戶籍勞動力調查失業率為5.4％；外來戶籍勞動力調查失業率為5.7％，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為5.4％。

16－24歲勞動力調查失業率為16.7％，比上月下降0.4個百分點；25－59歲勞動力調查失業率為4.8％，比上月下降0.2個百分點。

31個大城市城鎮調查失業率為6.1％，比上月下降0.6個百分點。大陸全國企業就業人員每周平均工作時間為47.9小時。

全年農民工總量2億9562萬人，比上年增加311萬人，增長1.1％。其中，本地農民工1億2372萬人，增長2.4％；外出農民工1億7190萬人，增長0.1％。農民工月均收入水平4615元人民幣，比上年增長4.1％。