據中國外交部網站，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅16日與法國總統外事顧問博納通電話。王毅表示，中方願與法方密切高層交往，中法應加強戰略溝通，為應對全球亂局、變局發揮重要作用。

王毅表示，當今世界形勢充滿動蕩和變革，中法關係的健康穩定發展具有特殊意義。同為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，中法應加強戰略溝通，為應對全球亂局、變局發揮重要作用。中方願與法方密切高層交往、深化戰略互信，開闢中法全面戰略夥伴關係新前景。

王毅指出，今年是中國與歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願與法方和其他歐盟成員國一道，堅持相互尊重、對話合作、互利共贏，為中歐全面戰略夥伴關係注入新動力。

博納表示，法方高度重視法中關係，願與中方加強高層交往，深化在創新、科技等領域合作，共同擘畫未來發展藍圖。法國反對冷戰思維和集團政治，願為擴大歐中對話、維護多邊主義、促進全球經濟復甦、合作應對氣候變化發揮積極作用。法方理解並支持中方採取的抗疫措施，相信中方必將戰勝本次疫情。雙方重點圍繞下步雙邊交往重要議程交換了意見。