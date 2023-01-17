立法院5個委員會今天聯席審查《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案》，目標2天內完成特別條例審查，國民黨立委翁重鈞在會前怒嗆民進黨團總召柯建銘不懂預算法，且相關部會未送交報告及書面資料；對此，民進黨立院總召柯建銘表示，總預算是國家重要的正事，整個世界局勢和面對經濟衰退通膨等等，必須要有韌性經濟，而不是發現金就天下太平，希望國民黨不要本末倒置。

柯建銘說，昨天朝野協商終於簽名，最重要是總預算，當然還有特別條例預算，總預算有4700多案，朝野協商後只剩下120案，朝野協商後國民黨不簽名，一定有機關、有遊戲。

柯建銘表示，為了讓總預算通過，一定都會全力的溝通，國民黨在上周始終堅持發現金，趕快來處理法案以及預算，過年前發，這是天方夜譚、緣木求魚，法案通過後，還有預算編列，閣揆要來市政報告付委審查，這些都是法定程序，再怎麼快都不可能過完節發現金，國民黨這樣的言論讓民眾不斷誤解，在這裡澄清，不是我們不願意年前發現金。

柯建銘指出，行政院上周法案送來後，禮拜五就進入朝野協商，結論就是先談條例再來談總預算，我們也同意，上周五朝野協商結論是16至19日一次會也同意，簽名後發生一些變化，禮拜日也溝通，這要委員會，請你們以後朝野協商的時候資料看清楚，一次會就是院會，昨天朝野協商就再談，尊重各位的意見，但是大家都講說要快，這沒有問題。

柯建銘強調，總預算是國家重要的正事，整個世界局勢和面對經濟衰退通膨等等，必須要有韌性經濟，而不是發現金就天下太平，希望國民黨不要本末倒置，19日來表決總預算，過程中雖然有不愉快，但做為執政黨，不是意氣之爭。

柯建銘指出，所有過程會弄很多讓你痛苦，他的立場是把事情解決比較重要，委員會審完後能夠出委員會朝野協商，提交1個月，總預算19日表決完畢，一切圓滿順利。

至於翁重鈞批評柯建銘不懂預算法，柯建銘說，這已經有排除預算法、財政紀律法乃至於採購法，希望翁重鈞委員能把事情釐清，對於財政紀律很有看法尊重，但要講道理，至於5個委員會，凡是沒有送書面報告中午12點以前補送，這個可以談。