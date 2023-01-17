謝忻在中天綜合台《小明星大跟班》主題「過年要到了要多說好話，歲末年終讚美大會」，特別感謝卞慶華多次幫助她，甚至為了保護她，不惜被廠商封殺。

謝忻透露，之前主持尾牙時，有的廠商覺得出錢最大，就有不禮貌的肢體觸，「他讓我免於失身的危險，有次廠商喝醉了，一直要跟我敬酒、十指緊扣，他只要看到這個廠商一過來，就直接把廠商擋掉，後來還被這廠商封殺」。

謝忻也感激卞慶華曾救她一命，她還原當時，很喜歡戶外運動，有一次跟他去爬奇萊山，奇萊山是出了名的難爬，快到山頭的時候，突然下很大的雨，我身上沒有可以擋雨的衣服，當天還是零下的氣溫，睫毛都結霜了，我真的沒有力氣，直接坐在原地哭，還耍賴說「刷20萬叫海鷗直升機來都沒關係」，卞慶華就說不能叫，妳會被酸民罵爆。吳宗憲認為攸關性命情有可原，卞慶華則解釋當時謝忻面臨負面風波，擔心她又再登上新聞版面，謝忻也還原事發當時，卞慶華的超Man舉動，因為失溫是很可怕的事，他二話不說，把雨衣給我穿，還直接把我扛在肩上走下奇萊山，我當下覺得非常感動。

卞慶華多次幫助謝忻。（中天綜合台提供）

而卞慶華會對她這麼體貼，其實是有原因，「她也救過我，我覺得今天沒有她，我是沒辦法在演藝圈的，因為我發生被詐騙的新聞，剛好隔天是一個很重要的記者會，那天我一到場，看到媒體我腦筋一片空白，加上發生這件事我更緊張，謝忻就說『有姊在，天塌下來有姊扛著』，我聽到這些話，心裡也比較舒坦。」吳宗憲一聽笑說，因為她出過更大的事。兩人的好情誼也被問到是否有交往的可能？但兩人都說單純就像親姊弟一樣。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。