半導體測試介面及設備廠旺矽(6223)受惠測試介面需求持穩，2022年12月衝上新高，使第四季營收持穩高檔、改寫歷史次高，全年營收連5年創高，表現符合公司預期。展望2023年，公司預期多數產品需求均可望成長，對營運成長審慎樂觀看待。

旺矽股價去年底觸及133元的近15月高點，隨後漲多回測108元支撐，近日於112.5～123.5元區間震盪。今（17）日開高上漲1.77％至115元，早盤維持近1.5％穩健漲勢。不過，三大法人近期偏空操作，上周合計賣超2388張，昨（16）日調節賣超18張。

旺矽2022年12月自結合併營收6.88億元，月增達14.09％、年增0.93％，一舉改寫歷史高。使第四季合併營收18.98億元，僅季減1.93％、年增1.81％，改寫歷史次高。全年合併營收74.39億元、年增達14.3％，連5年改寫新高。

旺矽先前法說時表示，除了懸臂式探針卡（CPC）需求受客戶庫存調整影響，其他產品需求均持穩、表現符合預期，使去年第四季營收有機會持平第三季新高或略減，且毛利率有望持穩向上，實際營收表現符合公司預期。

展望2023年，雖然大環境較不理想，但旺矽認為除了CPC需求尚待觀察外，其他產品均可望成長，對營運成長審慎樂觀。其中，CPC約貢獻營收25％，預期客戶庫存調整可能到明年上半年，最快第二季才會看到需求復甦。

而旺矽垂直探針卡（VPC）客戶終端應用偏重基地台、5G、數據中心等非消費性應用，訂單需求穩健成長。微機電（MEMS）探針卡已有少量出貨，車用及手機應用處理器（AP）產品正進行驗證，上半年將有部分客戶驗證結果出爐，下半年需求有望逐步放量。

至於LED市況沒有特別好，但旺矽因延伸機台產品應用而出現初期訂單需求，與國際大廠合作將延續力道，今年可望小幅成長。新事業群方面，旺矽產品主要應用在工程端，受市況影響較小，對機台需求仍審慎樂觀，又以先進半導體測試（AST）成長性較高。